I desideri dei nonni della Rsa esauditi dai "nipoti" di Babbo Natale

Tutti i nonni presenti nella Rsa Albergo del nonno a Parabiago che hanno espresso un desiderio hanno ricevuto una risposta positiva dai "nipoti" di Babbo Natale.

I desideri dei nonni della Rsa esauditi dai "nipoti"

Il desiderare non ha età. Parte da questo presupposto la proposta dei responsabili ed educatori della RSA comunale Albergo del Nonno di aderire al progetto “Nipoti di Babbo Natale” rivolto alle case di riposo (qui approfondimenti Nipoti di Babbo Natale | Fai felice un anziano a Natale).

Il progetto ha avuto come scopo quello di esaudire i desideri degli ospiti della struttura che vengono “adottati” da alcuni nipoti sparsi in tutta Italia. All’Albergo del Nonno, in via sperimentale, è stato quindi individuato un piccolo gruppo di ospiti e, attraverso un lavoro di ascolto, sono stati raccolti i loro desideri per il Natale 2023.

Tutte le richieste hanno ricevuto una risposta positiva

I desideri dei nonni parabiaghesi sono stati successivamente pubblicati sul sito dell’associazione che si occupa di divulgare l’iniziativa e ricercare “nipoti” attenti alla figura del nonno. Con sorpresa da parte della struttura comunale, il progetto ha funzionato benissimo, perché ogni storia pubblicata ha trovato riscontro in un nipote che l’adottasse e il tutto, in brevissimo tempo!

I desideri espressi dai nonni della RSA comunale sono stati i più diversificati: chi ha desiderato un libro; chi una foto di famiglia incorniciata; chi un panettone particolare; chi invece un pranzo in un ristorante in compagnia di un amico. “Vedere che i nostri ospiti sono stati tutti ascoltati ed accolti, è stata la vera sorpresa.”. Dicono gli educatori della struttura. “La visita di ieri mi ha proprio riempito il cuore. -dice Alessandra, una ‘nipote’ che ha inviato un messaggio- Gli abbracci e l’entusiasmo che ho ricevuto dalla mia nuova nonna mi hanno davvero tanto commossa.”.