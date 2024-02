I dati del 2023 per il Comando unico Santo Stefano Ticino-Ossona

Oltre 2 multe al giorno e tantissime attività di controllo e prevenzione nel corso di un anno da parte del Comando unico di Polizia Locale di Santo Stefano Ticino-Ossona, formata da 6 agenti coordinati dal comandante Giuseppe Versetti.

I numeri del 2023 della Polizia Locale

Nel 2023 gli agenti del Comando unico Santo Stefano-Ossona hanno percorso, durante i servizi di pattuglia, più di 27mila chilometri, effettuando 220 posti di controllo, oltre che 8 presenze al Patto Locale del Magentino-Abbiatense. Sono stati elevati 808 verbali al codice della strada; in particolare, di questi, 439 per mancata revisione, 26 per velocità e 18 per mancata assicurazione, per un accertato di 129.265 euro. Sono stati rilevati inoltre 9 incidenti stradali, 2 infortuni sul lavoro; emesse 35 notifiche di Polizia Giudiziaria e 8 autorizzazioni di Trasporti Eccezionali.

Attraverso l’utilizzo delle fototrappole sono inoltre stati elevati 4 verbali per abbandono di rifiuti.

Anche settori quali il commercio e le manifestazioni sono stati interessati dalle attività degli agenti, che, nei dodici mesi appena conclusi, hanno autorizzato 68 Cosap, 20 autorizzazioni di Pubblica Sicurezza, e svolto oltre 70 pattugliamenti durante i servizi funerali, processioni e le manifestazioni e gli eventi.

Controllo quotidiano anche fuori dalle scuole

Costante è stata, infine, l’attività degli agenti nei pressi dei plessi scolastici di elementari e medie, per l’ingresso e l’uscita degli alunni. Gli stessi sono stati al centro di un ciclo di lezioni di educazione stradale: un progetto finalizzato a illustrare temi importanti come la sicurezza stradale, la convivenza civile nel rispetto delle regole e la fiducia verso il personale di Polizia Locale.

Le parole dell'assessore di Santo Stefano Ticino

Ha affermato l’assessore delegato alla Polizia Locale Fabio Cucchetti: