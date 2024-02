Momento triste per il commercio abbiatense. La città piange la scomparsa di Fernando Sandretti, 82 anni, una vita dedicata al lavoro nel suo negozio di ortopedia ad Abbiategrasso e una figura determinante per l’associazione commercianti di cui ha rivestito il ruolo di consigliere e presidente.

I commercianti piangono Fernando Sandretti

I funerali avranno luogo domani, venerdì, alle 11 nella Basilica di Santa Maria Nuova

Tra le persone che hanno voluto lasciare un saluto speciale per Fernando riportiamo il ricordo di Francesco Bottene, presidente del Consiglio comunale: «Sono molto addolorato per la scomparsa di Fernando Sandretti, proprietario di un negozio storico di ortopedia. Era conosciuto ed amato da tutti anche per la sua attività a favore del commercio locale e per i ruoli di responsabilità ricoperti in Ascom. La sua dedizione e il suo impegno sono stati di grande valore per la nostra città».

Il ricordo di Agnelli di Confcommercio

Molto sentito il cordoglio di Brunella Agnelli, attuale segretario Confcommercio di Abbiategrasso.