I circoli di Fratelli d'Italia hanno ricordato il Generale Enrico Galvaligi

I soci del circolo Fratelli d’Italia di Settimo Milanese, insieme a altri circoli della zona hanno ricordato il Generale Enrico Galvaligi ucciso, all’interno del palazzo dove abitava, da numerosi colpi d’arma da fuoco esplosi dai terroristi delle Brigate Rosse, travestiti da postini, il 31 dicembre del 1980.

Il Generale Galvaligi fu uno stretto e validissimo collaboratore del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il Generale Galvaligi, insignito della Medaglia d’Oro al Valore Civile, fu uno stretto e validissimo collaboratore del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nominato proprio da lui responsabile del Coordinamento dei Servizi di sicurezza per gli istituti di prevenzione e pena, dopo aver combattuto contro il terrorismo al suo fianco negli anni più bui della nostra Repubblica.

Alla commemorazione anche i Deputati Riccardo De Corato e Umberto Maerna

Oltre ai soci del circolo di Settimo Milanese, alla commemorazione avvenuta nella piazza a lui intitolata, hanno partecipato anche i deputati Riccardo De Corato, Umberto Maerna il consigliera Regionale Maira Cacucci e il presidente del circolo Francesco Saverino.

Ricordati tutti i caduti per mano terrorista e Enrico Pedenovi

«Oltre a lui abbiamo ricordato anche tutti i caduti per mano terrorista, come per esempio Enrico Pedenovi, ucciso da un commando Brigatista di prima linea nel 1976. L'intitolazione della piazza di Settimo Milanese, al Generale, lo si deve allo sforzo dell’Associazione Nazionale Carabinieri locale nel 2008, che ringrazio personalmente - afferma De Corato»