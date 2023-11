I Carabinieri fanno visita ai bimbi del nido

I Carabinieri hanno fatto visita ai piccoli alunni dell'asilo nido Bachelet di Magnago.

I Carabinieri tra i bimbi del nido Bachelet

Nella mattinata di martedì 7 novembre alcuni militari dell'Arma hanno incontrato i bambini nell'ambito del progetto "Cosa farò da grande", è organizzato da Acof Olga Fiorini, gestore dal 2011 del nido Bachelet e, da tre anni, anche della scuola dell’infanzia Radice.

A capo della delegazione il maggiore Francesco Laghezza, comandante della Compagnia di Legnano, e il luogotenente Cosimo Paglialunga, comandante della Stazione di Castano Primo. I Carabinieri hanno illustrato in modo semplice e simpatico che cosa significhi lavorare all’interno delle forze dell’ordine, quindi in aiuto di tutti gli altri cittadini.

Un percorso che toccherà numerosi mestieri

Un appuntamento importante, anche per far capire in maniera appropriata alle nuove generazioni quanto prezioso sia il compito di chi ogni giorno si mette al servizio della comunità per sventare ogni tipo di pericolo e reato.

Quello di martedì è solo l’inizio di un percorso che toccherà numerosi mestieri.

"Anche un modo per celebrare il 4 Novembre"

Valentina Bottini, coordinatrice di tutti i servizi educativi, spiega:

"Partire da chi lavora per la nostra sicurezza è stato anche un modo per celebrare la recente Giornate dell’unità nazionale e delle forze armate. Abbiamo già programmato incontri per scoprire cosa fanno gli infermieri, le estetiste, i parrucchieri, ma anche i bibliotecari, i fattori, i coltivatori di zucche, i fruttivendoli, chi ha la bancarella al mercato e tanti altri ancora. Vuol essere un modo non solo per incuriosire i bambini, ma anche per far capire loro quante opportunità esistono nel territorio".