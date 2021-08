Mentre era in ospedale a combattere contro il Covid don Giuseppe Marinoni, parroco di Magenta, non mancò di far suonare le campane a festa per la vittoria dello scudetto. Ora l’Inter, sua squadra del cuore, firma un pallone nerazzurro, voluto da un amico di Gorla Maggiore, ex parrocchia del sacerdote. La palla nerazzurra, firmata dai campioni del cuore, per festeggiare la vera vittoria del don, quella sul virus.

I campioni delll'Inter firmano il pallone per il don guarito dal Covid

Omar Lampaca è andato ad Appiano Gentile per trasformare il suo pensiero affettuoso per il prete in realtà. «Una bella sorpresa, un dono che unisce e che arriva dopo un periodo difficile, mi ha fatto molto piacere» ha detto don Giuseppe, ormai completamente guarito e tornato in forma.

Un amico speciale

«Oltre a essere un grande tifoso sa bene che il calcio è un modo per stare vicino ai giovani - ha detto Lampaca - Per lavoro frequento la zona di Appiano Gentile, suo paese di origine, e tramite alcuni conoscenti mi sono attivato per organizzare questo regalo. Ho pensato che un pallone autografato dai calciatori dell’Inter potesse essere un regalo gradito. Per lui è stata una sorpresa e ora avrà qualcosa in più da far vedere ai suoi ragazzi. Un parroco che vive la sua comunità e per la quale si mette a servizio»