I bambini "riconquistano" la città in sella alla loro bicicletta

La bella passeggiata

I bambini di prima e seconda elementare di Abbiategrasso sono andati in giro per la città.

Erano in 74, sabato 30 aprile 2022, tra bimbi e genitori, alla gita finale del corso AbiCi Bambini in bicicletta organizzato da FIAB Abbiateinbici per i bambini di prima e seconda elementare e ultimo anno di infanzia.

La passeggiata in bicicletta

Sabato 30 Aprile, in lunghissima fila, i bambini, ciascuno seguito e controllato dal proprio genitore, hanno percorso i 6 km su ciclabile, sterrato e strada con traffico, dimostrando di avere imparato bene come guidare la bicicletta in tutte le situazioni. Ottimo si è dimostrato il risultato degli esercizi e dei giochi per migliorare l’equilibrio, imparare a togliere una mano dal manubrio per fare segnalazioni, frenare in discesa e su sterrato. Le gimkane sono servite a migliorare la precisione di guida ed il circuito con segnaletica e semaforo (prestati dal Servizio Lavori Pubblici e da AMAGA) ha dato le prime fondamentali nozioni di sicurezza stradale.

L'arrivo alla Cappelletta e i festeggiamenti

Arrivo alla Cappelletta (che ringraziamo per aver messo a disposizione la sua struttura) dove ogni partecipante ha avuto un diploma di merito e, offerta da FIAB Abbiateinbici, una pettorina gialla ad alta visibilità. I genitori hanno molto apprezzato il lavoro dei 15 istruttori volontari che hanno organizzato e gestito il corso.