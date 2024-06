I bambini in azienda per il progetto dedicato al riciclo dei materiali

La scorsa settimana le classi terze della scuola primaria Falcone e Borsellino di Castano Primo hanno concluso con una giornata speciale il loro progetto "Rifiuti Zero". Un viaggio alla scoperta del vetro, dal suo conferimento fino alla trasformazione.

I protagonisti e gli obiettivi del progetto

Tale progetto, che ha visto la partecipazione dell'Amministrazione comunale e della Polizia Locale del corpo intercomunale di Castano Primo e Nosate, ha preso il via nel mese di ottobre e ha come finalità quella di far conoscere ai bambini la buona pratica della raccolta differenziata al fine di renderli in futuro degli adulti consapevoli. I bambini hanno dimostrato grande voglia di fare un buon lavoro al fine di preservare il decoro della loro città, dei parchi e dei boschi del territorio.

La visita all'azienda di Gerenzano

Ma spesso per loro risulta difficile capire la differenza tra riciclare e differenziare e quindi perché non farglielo vedere e sperimentare? Ed è con questo intento che la scorsa settimana, in quel di Gerenzano, gli alunni e le loro insegnanti hanno raggiunto la Tecno Recuperi spa, dove i responsabili li hanno accompagnati nel «viaggio» del vetro, dal conferimento dopo la raccolta porta a porta anche nella nostra città fino alla trasformazione dello stesso per l’invio alle vetrerie per la nuova fusione. All’interno dell’azienda i responsabili con competenza ed entusiasmo hanno fatto scoprire ai bambini l’importanza di un conferimento di qualità al fine di permettere un buon riciclo di questo importantissimo materiale. Poi la scolaresca si è recata al vicino Parco degli Aironi per giocare coi materiali recuperati.