I bambini della scuola primaria l'Arca protagonisti del Natale legnanese

I bambini della scuola primaria Arca protagonisti del Natale legnanese

Su invito dell’amministrazione comunale e del Sindaco Lorenzo Radice, i bambini del coro di voci bianche della Scuola Primaria L’Arca dell’Istituto Tirinnanzi di Legnano diretti dal M.o Sara Pezzotti, hanno partecipato con entusiasmo all’accensione del grande albero di Natale in Piazza San Magno la scorsa domenica 1° dicembre, interpretando due brani della tradizione, Ninna nanna a Gesù e il canto spagnolo Los peces en el río.

Il presepe vivente del 21 dicembre

Si è trattato del primo appuntamento del ricco programma di eventi natalizi promosso dalla città che avrà il suo culmine sabato 21 dicembre dalle ore 17 quando sempre la Scuola Primaria L’Arca sarà nuovamente in Piazza San Magno con il suo tradizionale Presepe Vivente sul sagrato della Basilica che da oltre 27 anni coinvolge più di 400 persone tra alunni, insegnanti e genitori della scuola di via Abruzzi.

Ringraziamo l’amministrazione comunale e il Sindaco per il coinvolgimento della nostra scuola nei festeggiamenti del Natale della nostra città, che attestano stima per la nostra scuola e per la proposta culturale che la caratterizza e favorisce l’alleanza fra scuola e territorio.