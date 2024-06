I bambini della scuola materna alla scoperta della Famiglia legnanese

Nella storica cornice di Villa Jucker a Legnano, i giovani esploratori della scuola materna Monti Roveda hanno fatto un viaggio indimenticabile attraverso il Parco della Famiglia Legnanese.

Accompagnati dal Presidente Bononi e da Carla Marinoni, la visita rappresenta l’ultimo tassello del progetto Palio di Legnano che li ha visti lavorare tutto l’anno su questo tema incontrando Reggenze, scoprendo il Castello e partecipando alla Provaccia.

Il Parco della Famiglia Legnanese, oasi di tranquillità e bellezza, si è arricchito con l'aggiunta di otto cuori ornati con il simbolo delle Contrade, ognuno dei quali è stato l’occasione per racconti ed approfondimenti.

Le loro risate e grida di gioia hanno reso l'atmosfera ancora più allegra e contagiosa, mentre imparavano giocando e… giocavano imparando. Dopo l’esplorazione della Villa, i bambini hanno potuto rifocillarsi con pane e nutella condividendo racconti e risate.

La Famiglia Legnanese, un'istituzione amata e rispettata nella Comunità, ha aperto le sue porte e i suoi cuori per accogliere i giovani visitatori. Fondata su valori cristiani di solidarietà e inclusione, la Famiglia Legnanese ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel supportare e arricchire la vita dei più giovani. Dichiara il pres. Bononi:

La Scuola Materna Monti Roveda di Legnano, un'istituzione educativa emanazione della Parrocchia Prepositurale San Magno, ha fornito ai suoi bambini l'opportunità di vivere un'esperienza straordinaria. Attraverso questa visita, i bambini hanno potuto approfondire la loro conoscenza del Palio direttamente connessi con la natura, imparando nuove cose e creando ricordi indelebili che porteranno con sé per tutta la vita.

Soddisfazione anche dalla direttrice Claudia Caldarozzi

“Dopo aver “lavorato e studiato” tutto l’anno il Palio di Legnano, oggi ci siamo recati in visita con i nostri piccoli alunni, alla Famiglia Legnanese, splendidamente accolti dal Sig. Franco e dalla Sig.ra Carla. Abbiamo potuto osservare da vicino i Tesori della Villa e tutti i “simboli” del Palio che custodisce al suo interno. Un’occasione speciale per avvicinare le nuove generazioni a questa importante manifestazione che anima e aggrega la grande città di Legnano. Un grazie sentito a tutta la Famiglia Legnanese per la sua generosa ospitalità!”