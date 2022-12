I bambini del nido scrivono a Natale ai nonni di Villa Arcadia

In occasione di Natale i bambini dei nidi privati di Bareggio hanno inviato tante lettere di auguri ai nonni ospiti di Villa Arcadia, che li hanno accettati con grande piacere.

E' stato un Natale speciale quello degli ospiti di Villa Arcadia a Bareggio che hanno ricevuto degli auguri unici dai bambini dei nidi comunali, grazie all'iniziativa organizzata dal comitato Bareggio 2013.

"Il Natale è un'occasione speciale per riunire le persone. Abbiamo allora pensato ai più piccoli e ai nonnini e nonnine della nostra comunità che sono a Residenza Villa Arcadia per realizzare tra loro un abbraccio ideale - hanno affermato dal comitato Bareggio 2013 - Gli asili nido privati di Bareggio hanno fatto alcuni lavoretti come augurio natalizio che gli ospiti di Villa Arcadia sono stati felici di accogliere. Grazie alle educatrici dei nidi e a Villa Arcadia per aver aderito all'iniziativa".