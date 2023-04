I bambini del nido alla scoperta della natura con il Wwf Insubria

Educazione e divertimento all'aria aperta per i bambini del nido Salvo D'acquisto di Canazza di Legnano insieme ai volontari del Wwwf Insubria.

I bambini del nido insieme ai volontari del Wwf Insubria

In ricorrenza del 21 marzo “Giornata mondiale delle foreste”, il WWF Insubria Legnano ha organizzato un laboratorio di educazione ambientale presso l’Asilo Nido Comunale Salvo D’Acquisto nel quartiere Canazza di Legnano. Al laboratorio hanno partecipato i bimbi con i genitori e nonni ed ha permesso di realizzare un’attività di Outdoor Education al fine di ottenere una maggiore conoscenza e consapevolezza ambientale, educare all’amore e al rispetto delle foreste soprattutto le nuove generazioni. Per tale occasione il WWF, oltre ad organizzare delle attività per i piccoli alunni, ha donato un albero che è stato piantumato insieme ai bambini e alle famiglie presenti.

Perché una Giornata per celebrare le foreste?

“Le foreste, i boschi e persino i parchi inseriti nel contesto urbano, svolgono tutta una serie di funzioni che spesso sottovalutiamo o di cui non siamo pienamente consapevoli. Gli alberi non solo puliscono l’aria che respiriamo, ma prevengono l’erosione del suolo, proteggono dalle alluvioni, migliorano la qualità delle acque, combattono gli effetti negativi del cambiamento climatico.” Sostiene Claudio Pio Clemente responsabile del WWF Insubria di Legnano.

Deforestazione: il patrimonio verde a rischio

Le foreste sono la casa di innumerevoli animali, piante e insetti: ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre. Secondo l’ultimo rapporto della FAO sullo stato delle foreste, 60.000 specie diverse di alberi, l’80% delle specie di anfibi, il 75% delle specie di uccelli e il 68% delle specie di mammiferi della Terra. Eppure - evidenzia l’ONU - nonostante tutti questi benefici ecologici, economici, sociali e sanitari, la deforestazione globale continua a un ritmo allarmante. Per avere un’idea della portata della deforestazione, principale minaccia per la vita dell’uomo sulla Terra, il mondo perde in media 10 milioni di ettari di foresta - circa le dimensioni dell'Islanda - ogni anno. E il degrado del suolo colpisce quasi 2 miliardi di ettari, un'area più grande del Sud America. Sono dati della FAO, secondo la quale negli ultimi 30 anni circa 420 milioni di ettari di foresta (a partire dal 1990) sono andati perduti.

L’evento di oggi

L’evento di sensibilizzazione di oggi si inserisce in un progetto educativo di Outdoor Education promosso dal WWF Insubria gruppo di Legnano e sostenuto dall’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Lorenzo Radice e dell’Assessora all’Istruzione Ilaria Maffei che ha anche direttamente partecipato all’evento. Fondamentale, per la riuscita del progetto, il supporto e la collaborazione della responsabile dell’asilo Nido Deborah Raimondi e di tutte le educatrici. Il progetto punta a promuovere molteplici abilità e competenze: le esperienze in Natura permettono infatti di coinvolgere tutti i sensi del bambino in un ambiente educativo ricco di stimoli e motivante. L’esperienza all’aperto favorisce l’esplorazione e la ricerca oltre a promuovere relazioni e competenze sociali.