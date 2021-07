Hub vaccinale al Move In promosso a pieni voti dopo l'ispezione di controllo

Hub vaccinale al Move In di Cerro Maggiore: passata a pieni voti l'ispezione di controllo.

Promosso a pieni voti l'Hub vaccinale allestito all'interno del centro commerciale Move In di via Turati a Cerro Maggiore: nei giorni scorsi si è svolta un'ispezione di controllo da parte degli enti preposti e il servizio offerto da medici, infermieri e volontari è stato promosso a pieni voti. A oggi, ogni giorno, vengono somministrate 1000 dosi.

"In questi giorni è stata effettuata un'ispezione di controllo, da parte degli organi preposti, al nostro Hub vaccinale - commenta il sindaco Nuccia Berra - Il risultato è stato molto positivo: infatti il centro risulta essere molto performante nonostante gli spazi siano limitati e abbiamo anche vinto la sfida di far convivere salute, sicurezza e commercio. Sicuramente qualche problema, in questi mesi, ci può essere stato, ma i grandissimi volontari delle numerose associazioni presenti, la Protezione Civile e Asst hanno saputo farvi fronte e trovare le soluzioni appropriate. Continuiamo così, i numeri ci danno ragione! Bravi tutti!".