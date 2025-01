Hospice di Bià: dal temporary shop raccolti oltre 12mila euro

Lo spazio espositivo, aperto durante le festività natalizie, con finalità di raccolta fondi dell’Hospice di Abbiategrasso, ribattezzato Temporary Shop, ha chiuso con un bilancio più che positivo.

Quasi 400 donatori

Grazie alla generosità di 398 donatori sono stati raccolti oltre 12.800 euro che verranno interamente destinati a sostenere le cure palliative per i pazienti affetti da malattie inguaribili assistiti dalla struttura di Via Dei Mille.

Il Temporary, attivo nei weekend dal 29 novembre al 23 dicembre 2024 in Galleria Mirabello 1 ad Abbiategrasso, ha proposto una vasta selezione di articoli: capi firmati, accessori di grandi marchi, borse all’uncinetto, arredamento vintage, chitarre da collezione, vinili, fumetti ecc. Gli oggetti esposti sono stati donati da aziende e privati o realizzati dai volontari dell’Associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso. Sempre i volontari hanno garantito l’apertura e la gestione dello spazio in collaborazione con gli studenti del Liceo Scientifico Bachelet, che hanno svolto alcune ore di tirocinio nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. I fondi raccolti contribuiranno a garantire assistenza ai pazienti dell’Hospice e a quelli seguiti al domicilio, con l’obiettivo di migliorare la loro qualità di vita e offrire supporto alle loro famiglie in un momento di particolare fragilità.

Per Luca Moroni, direttore della struttura:

“Il grande sostegno ricevuto conferma la sensibilità della comunità nei confronti dell’Hospice, un supporto che dopo 30 anni di attività è in continua crescita. Lo vediamo continuamente nella partecipazione alle nostre iniziative e ai nostri eventi ed è per noi motivo di orgoglio se pensiamo alle difficoltà che abbiamo dovuto superare in questi anni.”

Si torna per Natale 2025

Soddisfatto il presidente dell’Associazione, Corrado Dell’Acqua, che ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno visitato il negozio per effettuare una donazione, partecipare agli eventi, ai laboratori o anche semplicemente per curiosare tra le vetrine.

“Vista l’ottima risposta - dice Dell’Acqua_ l’Associazione Amici dell’Hospice ha intenzione di riproporre l’iniziativa anche per il prossimo Natale cercando di rinnovare e migliorare il più possibile l’offerta, garantendo così ulteriormente alla cittadinanza l’opportunità di sostenere concretamente l’Hospice e i suoi pazienti”.

La struttura di via dei Mille ha compiti 30anni di attività nel 2024, un punto di riferimento del territorio per le cure palliative, sia in degenza, che domiciliari, erogando il servizio in 37 Comuni della zona, con 39 operatori da medici, infermieri ed educatori.