Hospice di Bià : bilancio di fine anno

Festa di fine anno per l’Hospice di Abbiategrasso e gli amici della struttura. La serata di venerdì 15 dicembre 2023 ha visto la partecipazione di oltre 80 persone che si sono riunite all'oratorio San Giovanni Bosco per scambiarsi gli auguri di davanti a un bicchiere di vino e un piatto di risotto.

Donazioni in calo, nuovi volontari

Un'iniziativa che l'Hospice ha voluto organizzare per brindare al Natale e all'Anno Nuovo in compagnia di volontari, operatori e amici che a vario titolo hanno sostenuto l'Hospice di Abbiategrasso.

Tra i presenti all’evento anche il sindaco Cesare Nai e l'assessore Roberto Albetti. L'iniziativa è stata inoltre la prima occasione per mettere alla prova i nuovi volontari che la struttura di via Dei Mille ha raccolto durante la campagna di reclutamento organizzata nei mesi di settembre e ottobre. I saluti istituzionali sono stati affidati al Presidente dell'Associazione Amici dell'Hospice di Abbiategrasso, Corrado Dell'Acqua, che ha ringraziato tutti i partecipanti e reso i giusti omaggi ai volontari intervenuti per allestire la sala e preparare le pietanze.

Seppur senza discorsi istituzionali, presentazioni formali, il saluto di fine anno è sempre un'occasione per fornire un bilancio dell'anno trascorso e per affrontare le proiezioni future. Per l'Hospice il 2023 è stato un anno molto intenso, sia nel numero di persone assistite, sia per le occasioni di incontro organizzate. I numeri dell'assistenza evidenziano infatti una stabilità che è stata mantenuta dopo la crescita esponenziale avvenuta durante il periodo del covid.

Le donazioni sono invece in leggero calo, non in termini numerici (i donatori sono in costante aumento) ma rispetto all'importo medio donato (complice l'inflazione probabilmente), si registra una leggera flessione.

25 anni di attività: numeri da record

Un bilancio che si chiude in modo particolarmente positivo per la struttura di via dei Mille se si considera l'ingresso di tanti nuovi volontari. Unica vera nota dolente, la carenza di personale medico. Nonostante vari sforzi e diverse ricerche trovare un medico rimane un'impresa ardua. Hospice è una struttura che nei suoi 25 anni di attività ha assistito oltre 4mila pazienti, può fare affidamento su un organico composto da 39 operatori tra medici, infermieri ed educatori, 37 sono i Comuni in cui vengono erogati i servizi domiciliari, oltre ai 60 volontari che didicano una parte del loro tempo ai malati.