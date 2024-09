Hospice di Bià : autunno ricco di eventi per i 30 anni di attività

Sono passati 30 anni da quando l’Hospice di Abbiategrasso apriva le porte al primo malato di Aids. La struttura nasceva in un ambiente culturale in cui la malattia provocata dall’Hiv rappresentava una condanna senza appello, sia dal punto vista fisico che da quello sociale. Era l’ottobre 1994 e in un clima misto di paura e altruismo la città si preparava ad affrontare il tema della malattia, della sofferenza e del fine vita. L’Hospice, in questo contesto, rappresentò un’esperienza di puro coraggio. Per celebrare questo primo trentennio di attività, e per ringraziare il territorio per la solidarietà dimostrata durante tutto questo lungo periodo, la direzione della struttura ha deciso di offrire una serie di iniziative culturali alla cittadinanza.

Il direttore Luca Moroni

«30 anni fa l’Hospice di Abbiategrasso è stato pioniere di un approccio alla malattia inguaribile del tutto innovativa, per lo meno in Italia- sottolinea il direttore della struttura Luca Moroni - Oggi, con tre decenni di esperienza, la nostra équipe è ancora considerata un riferimento a livello nazionale in grado di affrontare le nuove sfide offerte da una società in profondo mutamento. Rivolgiamo quindi lo sguardo al futuro con entusiasmo e garantiamo il massimo impegno, con la certezza che, proprio come è sempre stato, non mancherà il supporto dei molti amici e sostenitori che considerano l’Hospice un patrimonio di tutti. Gli eventi che si alterneranno in autunno rappresentano quindi occasioni di festa ma anche preziosi momenti di confronto con la cittadinanza e le istituzioni del territorio».

Tutti gli eventi

Le celebrazioni prenderanno il via proprio nel mese di ottobre, il giorno 3, con una proiezione cinematografica sul tema dell’Aids. Presso il Cinema Al Corso a partire dalle 20.45 il pubblico potrà assistere al documentario «Positiva» lungometraggio che racconta, anche attraverso la testimonianza di Jo Squillo (che negli anni ‘90 aveva supportato in prima persona l’Hospice di Abbiategrasso e che è stata invitata alla serata), la doppia narrazione di com’era la percezione dell’Hiv alla sua prima apparizione in Italia, e di come è diventata oggi la vita delle persone Hiv positive. Tanto è cambiato, e non tutto è stato raccontato. Seguirà un breve dibattito. La proiezione è gratuita e aperta a tutti. Il giorno 15 ottobre la proiezione sarà replicata, nel corso della mattinata, e sarà riservata ad alcune classi del liceo scientifico Bachelet.

I festeggiamenti proseguiranno con una serata all’Annunciata il giorno venerdì 11 ottobre. L’invito, in questa occasione, sarà esclusivo e rivolto agli operatori, ai volontari e alle diverse Associazioni e realtà del territorio che hanno contribuito a far crescere l’attività del centro di cure palliative in tutti questi anni. Per l’occasione sarà allestito un piccolo spazio espositivo con la mostra fotografa “La Cura”, e ci sarà la partecipazione di alcuni performer e ospiti a sorpresa. Spazio anche al cibo con le prelibatezze realizzate dagli allievi dello chef Carlo Cracco (Maestro Martino Food Academy).

Sempre ad ottobre, il giorno 25, a partire dalle 9 all’ex Convento dell’Annunciata verrà organizzato il convegno «Le relazioni che curano. Presente e futuro delle cure palliative». Un evento organizzato con la collaborazione di Uneba Lombardia e della Federazione Cure Palliative e al quale sono stati invitati l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso e la senatrice Maria Cristina Cantù. Una giornata di incontri e workshop per figure professionali (medici, infermieri, oss, fisioterapisti, educatori professionali, psicologi, assistenti sociali e arteterapisti) ma anche volontari delle cure palliative.

Infine, il periodo di festeggiamenti si concluderà con l’apertura straordinaria di un Temporary Shop in Galleria Mirabello ad Abbiategrasso gestito dai volontari dell’Associazione Amici dell’Hospice. Il negozio, aperto tutti i week end dal 30 novembre al 22 dicembre, sarà allestito con oggetti donati all’Associazione e fornirà inoltre uno spazio espositivo e di incontro per la cittadinanza. Nelle date di apertura verranno infatti organizzati eventi, dibattiti e approfondimenti culturali per favorire la conoscenza dell’attività dell’associazione e per contribuire alla diffusione delle cure palliative.