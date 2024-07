Hospice di Bià : ai primi posti delle destinazioni per il 5 x1000

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato lo scorso 27 giugno 2024 i risultati del 5x1000 relativo all’anno finanziario 2023. Analogamente agli anni precedenti, si riconfermano ai primi posti della classifica i grandi enti: AIRC; Emergency; Lega del Filo d’Oro ed altri realtà. Nell’edizione 2023 del 5 per mille gli enti iscritti sono stati 80.838 e di questi oltre 14mila non hanno ottenuto firme.

5448 preferenze

L’Hospice di Abbiategrasso, invece, di preferenze ne ha ricavate ben 5448 a conferma dell’affetto e dalla stima del territorio nei confronti del centro di cure palliative. Tutte queste firme hanno fruttato un importo di 178.778,85 euro che ha consentito all’Hospice di collocarsi alla posizione 207 nella classifica degli enti italiani per importi ricevuti.

Leggero calo rispetto all’anno precedente

«Questo risultato ci rende particolarmente orgogliosi - commenta Corrado Dell’Acqua, Presidente dell’Associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso - ancor di più se consideriamo che il numero complessivo di enti che riceveranno un contributo è di oltre 13mila (13770 per la precisione ndr). Perdiamo 21 firme dall’anno precedente, praticamente nulla, e speriamo che nei prossimi anni si possa parlare di incremento delle preferenze»

Soddisfatto anche Luca Moroni, direttore dell’Hospice.

«É un risultato in linea con gli anni precedenti, nessuna sorpresa. Ciò che però mi lascia sempre stupito è che un ente locale come il nostro riesce a collocarsi nei primissimi posti dell’elenco dei beneficiari. è una bella soddisfazione e ne siamo davvero felici. Useremo il contributo per garantire ancor più solidità al servizio, l’obiettivo è attrarre nuovi medici che possano consentire all’Hospice di rispondere alle richieste di assistenza che sono sempre in aumento».

La struttura di via dei Mille è un fiore all’occhiello per le cure palliative

Dal 1994 al servizio dei malati inguaribili per offrire loro una migliore qualità della vita e una maggiore dignità nella malattia. Sono oltre 4mila le persone assistite grazi ad un staff altamente specializzato composto da medici, infermieri , educatori e volontari. Oltre alle 14 camere per il ricovere , sono oltre 50 i pazienti seguiti a domicilio in 37 Comuni del territorio.

Da poche settimane l’Hospice di Abbiategrasso ha anche un nuovo presidente. Si tratta di Silvano Lopoez, che ,subentra ad Angelo Moschino, che ha guidato la Cooperativa che gestisce la struttura per quasi 20 anni e che rimane il proprietario, attraverso la Fondazione Franco Moschino, dell’immobile che ospita il centro .