Hiv: eventi e iniziative per sensibilizzare e test anonimi e gratuiti

Al via la European testing week di primavera, una serie di eventi e iniziative per informare e sensibilizzare sull’Hiv, che coinvolgeranno anche Legnano.

La "settimana" comincerà domenica 19 maggio al Check point Legnano di piazza Butti (la piazza della stazione ferroviaria). Alle 16 è in programma "U = U, Arte e musica contro lo stigma" a cura di wherehouse Aps e Giargiame. Mercoledì 22 maggio alle 21 al Centro Pertini Il Salice "Mercoledì selecta", test Hiv e Hcv anonimi e gratuiti a cura del Check point Legnano. Nel mattino di giovedì 23 maggio, all’istituto Bernocchi, "Non rilevabile non trasmissibile – l’Hiv nel 2024", conferenza a cura del reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Legnano.

Il martedì e il giovedì pomeriggio, come sempre, test anonimi e gratuiti

Oltre ai tre eventi, come tutte le settimane, nei pomeriggi di martedì 21 (dalle 17 alle 19) e di giovedì 24 (dalle 16.30 alle 18.30) il Check point legnanese sarà aperto per test Hiv e Hcv anonimi e gratuiti. Per informazioni, è possibile chiamare il 338.6252065.

Nel 2021 la città ha aderito alla campagna mondiale per l'eliminazione del virus

Nel 2021 la città ha aderito alla campagna mondiale per l'eliminazione dell'Hiv e, con il programma Legnano Fast Track City, e promuove una serie di azioni volte a sensibilizzare, informare e sottoporre a test la comunità. Insieme con Albatros, cooperativa Lotta contro l'emarginazione e il reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Legnano, nel novembre del 2023 è stato aperto il Check point, uno spazio ad accesso libero e gratuito situato in stazione dove è possibile effettuare test Hiv e Hcv (epatite).