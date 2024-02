Hanno spento un incendio al giorno

Sono stati 1.195 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco volontari di Inveruno nell’anno 2023.

Nel 2023 i Vigili del fuoco volontari di Inveruno hanno spento un incendio al dì

In linea con quelli registrati nel 2022 che erano stati 1.191, in aumento invece se confrontati con quelli del 2021 che erano stati 1.129. Le chiamate per gli incendi hanno impegnato i pompieri volontari della caserma di via Lazzaretto in 364 interventi, suddivisi fra sterpaglie, appartamenti, abitazioni, capannone, canna fumaria e tetto, discariche, autovetture, cascine, legname e quadri elettrici. Incendi in calo rispetto ai numeri fatti registrare l’anno precedente: ben 571 interventi! In totale sono stati 228 quelli di soccorso e protezione della vita umana fra i quali si registrano l’aiuto portato ad anziani soli che, colti da malore, rimangono chiusi nelle loro abitazioni; interventi per fughe di gas, disinserimento allarmi, cadute in strada, rimozione parti pericolanti, persone annegate nelle acque dei fiumi e canali del territori.

In calo gli interventi per incidenti stradali, tanti quelli per recuperare animali

Sono stati 87 gli interventi per incidenti stradali, in diminuzione rispetto al centinaio del 2022; situazioni in cui i pompieri hanno dovuto liberare persone rimaste incastrate nei mezzi o hanno dovuto mettere in sicurezza lo scenario. Altri interventi 520, fra i quali ricadono il recupero degli animali compreso quello classico del gatto arrampicato sull’albero o finito nel motore di un’auto; lo sgombero di strade e parchi da piante e rami caduti a seguito di nubifragi e allagamenti; il supporto alle diverse forze dell’ordine nelle situazioni in cui le persone si trovano in pericolo; sopralluoghi e crolli; recupero beni.

I pompieri inverunesi sono intervenuti non solo nei comuni di prima partenza ma anche in altri del territorio, così come a Milano, in supporto ai distaccamenti per particolari situazioni. Il distaccamento di via Lazzaretto ha in dotazione due autopompe, un’autobotte, un carro soccorso e un fuoristrada attrezzato con modulo antincendio boschivo.

La caserma di via Lazzaretto ha un organico di 49 unità, tra cui due donne

L’associazione Amici dei Pompieri di Inveruno odv ha donato un defibrillatore alla caserma locale che sarà utilizzato sull’autopompa di primo intervento. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha organizzato un percorso formativo per il personale del distaccamento di Inveruno, così che tutti siano poi in grado di utilizzare l’importante strumento salvavita. Attualmente nella caserma di via Lazzaretto sono operativi 49 volontari, di cui due donne. Si aggiungeranno a breve tre nuovi ragazzi che il Comando Provinciale ha destinato al distaccamento inverunese. Stanno seguendo il corso di formazione e una volta ultimato saranno in forze a Inveruno.

Il "superlavoro" del 2020: una risposta eccezionale per un anno eccezionale

I pompieri rappresentano una grande risorsa per il territorio e sempre più cittadini si rivolgono a questi professionisti del soccorso in situazioni di pericolo e difficoltà. L’anno 2020, quello della pandemia da Covid 19, ha registrato ben 1.414 interventi. Era un anno particolare e nel numero delle uscite erano comprese anche le operazioni di sanificazione compiute nei vari Comuni di competenza. Un lavoro utile per contrastare la diffusione del virus. Operazioni che sono andate a sommarsi agli interventi per incendi, soccorsi a persone e animali, sgombero strade dopo nubifragi o allagamenti. Una risposta eccezionale per un anno eccezionale.