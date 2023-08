Ha riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Sedriano sito in Via De Amicis che era stato chiuso per il completo riammodernamento dei locali.

Riaperto al pubblico l'ufficio postale di Sedriano

Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Sedriano è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e sabato fino alle 12.35.