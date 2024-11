Ha portato il nome di Rho in tutto il mondo, addio a Enrico Citterio

Aveva 99 anni e come da sua richiesta i figli e i nipoti hanno comunicato la notizia della sua scomparsa dopo i funerali avvenuti nei giorni scorsi. E’ stato l’uomo che ha portato il nome di Rho in giro per il mondo, l’imprenditore che ha fatto conoscere i salumi italiani agli americani aprendo due stabilimenti dello storico salumificio di Rho.

Un imprenditore di successo

Stiamo parlando del dottor Enrico Citterio un imprenditore di successo che ha proseguito il lavoro dei sui nonni e dei genitori realizzando un industria che ancora oggi è leader nel campo dei salumi in tutto il mondo. Un uomo che ha fatto tanto per la città di Rho, per l’ospedale, per i Padri Oblati del Santuario e per tante realtà che ha sempre aiutato. Un uomo che non amava farsi pubblicità che è sempre stata una persona stimata e benvoluta da tutti i suoi dipendenti. Il dottor Enrico come lo chiamavano.

Un uomo che ha fatto tante cose per la città di Rho

Un uomo cresciuto all’alba della seconda guerra mondiale che fin da piccolo aiutava le famiglie povere rhodense. «Ricordo che avevo 10 anni - spiega lo storico rhodense Piero Airaghi - insieme a mia mamma andavano, un giorno la settimana allo stabilimento della Citterio dove i proprietari regalavano alle famiglie povere della città il sangue dei maiali. Ci presentavamo con una piccola marmitta dove veniva messo il sangue, in tempo di guerra era un dono preziosissimo era come festeggiare il Natale. C’era anche Enrico ai tempi un ragazzino come il sottoscritto. Ci è capitato di rincontraci poi negli anni, loro avevano e forse hanno ancora un bellissimo archivio con la storia del loro stabilimento e della città di Rho, e insieme abbiamo ricordato quei tempi».

Ha aperto sedi in Italia e all'estero dello storico salumificio

Un imprenditore di successo che insieme ai suoi famigliari e ai collaboratori ha realizzato sedi della Citterio sia in Italia che all’estero, anche in America. Una scomparsa la sua che lascia tristezza nel cuore di numerosi rhodensi, molti dei quali sono stati suoi dipendenti in quel salumificio di Corso Europa dove oggi sono rimasti solamente gli uffici amministrativi, la produzione è stata spostata a Santo Stefano Ticino, che ha fatto la storia di Rho.