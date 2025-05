Ha compiuto 101 anni Ortensio Barolo, il più anziano del paese

«A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, desidero porgere i più sentiti auguri per il suo 101esimo compleanno al boffalorese Ortensio Barolo». Così il sindaco di Boffalora sopra Ticino Sabina Doniselli ha voluto fare omaggio, andando a trovarlo per augurargli di persona un buon compleanno, al concittadino ultracentenario, il più anziano del paese.

La sua storia

Figlio di contadini come tanti nati nella sua epoca, Barolo è nato e vissuto sempre nel piccolo paese sulle sponde del Naviglio, dove ha lavorato tutta la vita come meccanico fino alla meritata pensione e dove sono cresciute le sue due figlie. Dopo il militare nel sud Italia durante la seconda guerra mondiale, è tornato in paese e ha sempre svolto la sua professione alla Cantoni di via Roma, storico luogo di lavoro di tanti boffaloresi di ieri e di oggi. Sempre con la riflessività che lo contraddistingue e quel suo essere di poche parole, ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia.

Gli auguri del sindaco

«Raggiungere un traguardo così importante è motivo di grande ammirazione e riconoscenza. La sua lunga vita è testimonianza di una generazione che ha vissuto con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio, contribuendo in modo prezioso alla crescita della nostra società – afferma la prima cittadina - La sua memoria storica, i suoi valori e la sua esperienza sono un patrimonio che arricchisce tutti noi». Così domenica 4 maggio, data del compleanno, Sabina Doniselli ha voluto dedicargli un pensiero. «In questo giorno speciale, auguriamo a Ortensio di continuare a essere circondato dall’affetto di chi lo ama, con la serenità e la gioia che merita. Con ammirazione e affetto tanti auguri».