Guida dei servizi sociali: in corso la distribuzione porta a porta

Una mappatura completa dei servizi offerti, con indicazioni chiare per tutti, cenni essenziali e contenuti altamente fruibili: questi sono i contenuti della Guida dei Servizi Sociali in distribuzione porta a porta in questi giorni.

Oltre al formato cartaceo sarà sempre possibile consultare la versione on line sul sito www.comune.rho.mi.it nella parta di “amministrazione trasparente”.

Come è costituita

Sette le macro aree indicate nell’indice: servizi sociali, minori e famiglie, inclusione, persone con disabilità, anziani, territorio e associazioni di volontariato. Per ognuno delle parti si individuano i servizi, i contributi e le misure comunali e quelle non comunali.

All’interno di ogni singolo servizio si trova una descrizione e successivamente espressi in modo chiaro e semplice i destinatari del servizio, come si accede, i tempi di erogazione, a chi si rivolge e quanto costa.

Infine è dedicata una parte per segnalazioni, reclami, disfunzioni, suggerimenti, osservazioni all’ Amministrazione Comunale. La possibilità di presentare un reclamo o un suggerimento all’Amministrazione è un’azione fondamentale, perché consente di migliorare il servizio e di monitorare la qualità delle prestazioni offerte sia con i tradizionali moduli cartacei disponibili presso lo Sportello del Cittadino, oppure attraverso la procedura on line.

Il commento dell'assessore Violante