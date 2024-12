Gudo Visconti: Posta chiusa e disagi per i cittadini

Una vicenda che ha dell’incredibile, e che ha ricadute su alcune categorie di persone. Dopo le richieste del sindaco di Gudo Visconti, nelle date del 25 settembre e 25 ottobre scorsi, Poste Italiane ha comunicato di non poter accogliere l’invito all’istituzione di un ufficio mobile provvisorio e che restano attualmente ignoti i tempi circa la riattivazione dell’ufficio di via Montegrappa.

L’assalto del 19 settembre

Una vicenda che crea disagi ai cittadini di Gudo dallo scorso 19 settembre, quando l’ufficio postale locale venne chiuso, perché alcuni malviventi nella notte erano entrati in azione facendo saltare con dell’esplosivo la cassa continua del bancomat, scappando e facendo perdere le loro tracce con un bottino di 40mila euro.

Da quel giorno il primo cittadino di Gudo Visconti Omar Cirulli, per ovviare ai problemi causati da questo atto criminoso, si sta muovendo nel faticoso reticolo burocratico, per tentare di trovare una soluzione per i suoi cittadini, che sono costretti a svolgere le normali operazioni recandosi all’ufficio postale di Rosate, comune confinante.

«Il problema fondamentale è che sopratutto le persone anziane, con problemi di salute o che non hanno qualcuno ai cui rivolgersi, hanno difficoltà anche a raggiungere la vicina Rosate. Io avevo proposta di instaurare un ufficio mobile provvisorio in attesa dei lavori di riqualificazione dei locali divelti dall’esplosione. Una soluzione non presa in considerazione - spiega il primo cittadino - Non sappiamo ancora i tempi di ristrutturazione e quando sarà riaperto l’ufficio postale in paese, i locali divelti sono nelle stesse condizioni del giorno dell’esplosione, a oggi non è stato fatto nulla».

Come riportato sopra le attività sono state trasferite all’ufficio postale di Rosate, secondo le modalità stabilite unicamente dalla direzione di Poste Italiane.

Mail di protesta del Comune