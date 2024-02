Gudo Visconti: Comune a trazione fortemente green

Il piccolo paese dell'hinterland milanese, Gudo Visconti , si candida ad essere uno dei Comuni più green del territorio. Una politica che persegue da anni e che prende forma con una serie di scelte sostenibili.

Una prerogativa nelle scelte e nelle idee di comunità green del primo cittadino Omar Cirulli. Un paese di 1600 abitanti circa, che vanta sul suo territorio ben 5 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, ma questa è solo la ciliegina sulla torta.

«Va bene, non è una gara a chi è più “green”, ma di certo il nostro Comune si aggiudica il titolo di piccolo paese tra i più serviti in tema di ricarica di auto/moto elettriche – ha detto soddisfatto il sindaco - Sono difatti cinque gli apparecchi installati sul nostro territorio, compreso l’ultimo esemplare appena disposto nel parcheggio della scuola materna. Un bel segnale in tema di approccio verso un futuro sempre più sostenibile».

E pensare che Cirulli era scettico quando gli era stata proposta la prima colonnina come Comune sperimentale.

«Ora mi devo ricredere, posso affermare che sono molti i cittadini che le usano per ricariche le auto, considerando anche il numero dei mezzi elettrici in circolazione. Sono diversi gli utenti che arrivano dai paesi limitrofi. Un servizio molto utile e con la filosofia di proteggere il nostro ambiente».

Ma la sostenibilità del Comune parte da più lontano come lo stesso sindaco ci racconta :

Ma Gudo vanta altri fattori che lo rendono un Comune a trazione fortemente green.

«Nel 2020 grazie al progetto di Città Metropolitana di Milano “Forestami”, sono stati piantati 1300 alberi per creare una nuova grande area urbana verde, un polmone di ossigeno per i cittadini – conclude Cirulli – Inoltre abbiamo provveduto a sostituire tutte le panchine, i giochi nei parchi pubblici e le staccionate con elementi in ecoplastica, materiale ecosostenibile. Tutte scelte che hanno lo scopo di consegnare una comunità migliore alle future generazioni per contrastare il cambiamento climatico, e anche per ridurre i costi energetici un capitolo sempre più impattante sui bilanci delle Amministrazioni».