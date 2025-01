Gudo: partono i lavori per riaprire l’Ufficio Postale

Buone notizie per i gudesi. Finalmente, dopo mesi di silenzio, un primo spiraglio di luce sul futuro dell’Ufficio Postale, andato distrutto il 19 settembre 2024, quando l’ufficio venne chiuso perché alcuni malviventi nella notte erano entrati in azione facendo saltare con dell’esplosivo la cassa continua del bancomat, scappando e facendo perdere le loro tracce con un bottino di 40mila euro.

Da quel giorno il primo cittadino di Gudo Visconti Omar Cirulli, per ovviare ai problemi causati da questo atto criminoso, si è attivato nel faticoso reticolo burocratico, per tentare di trovare una soluzione per i suoi cittadini, che sono costretti a svolgere le normali operazioni recandosi all’Ufficio Postale di Rosate, comune confinante, con fastidiosi disagi.

Entro primavere riapre il servizio

Il primo cittadino non si è mai arreso, aveva chiesto informazioni, inviando Pec, chiamate, proponendo anche l’istituzione di un Ufficio Postale mobile, iniziativa bocciata, per capire quando sarebbe stato ripristinato un servizio fondamentale per una piccola comunità come Gudo. Ora è giunta la notizia tanto attesa come un fulmine a ciel sereno.

«A seguito di continui nostri solleciti, Poste italiane comunica che partirà col cantiere nel mese di febbraio. Ci auguriamo sia davvero così. Resteremo vigili – spiega Cirulli – Sono stati mesi complicati, in alcuni momenti ho perso le speranze, ma a volte perseverare aiuta a raggiungere gli obiettivi. La nostra paura era di rimanere senza questo importante servizio per molto tempo. La mia insistenza ha smosso qualcosa. La risposta che abbiamo ricevuto in questi giorni è relativa ad un mio sollecito del 3 gennaio 2025. Posso dire di essere soddisfatto, dovremo aspettare ancora qualche mese prima di far ripartire il servizio, che avrà anche la novità del progetto Polis. Quindi quando l’Ufficio Postale riaprirà lo farà anche con un servizio maggiore».

Progetto Polis

Come si legge nella comunicazione inviata al sindaco dal l’azienda, Poste italiane, dopo il fatto criminoso del settembre 2024, ha deciso di anticipare gli interventi nell’ambito del progetto Polis, Casa dei servizi di cittadinanza digitale. Attualmente è in corso la progettazione esecutiva degli interventi e l’apertura del cantiere è prevista per fine febbraio con una durata dei lavori stimata in 60 giorni circa

A garantire ai cittadini la continuità di tutti i servizi ci sarà uno sportello dedicato all’Ufficio Postale di Rosate in via Giuseppe Garibaldi, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35