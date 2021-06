Guasto alla rete idrica: in distribuzione sacchetti di acqua potabile per gestire l'emergenza

Guasto alla rete idrica: via alla distribuzione di sacchetti di acqua potabile per i cittadini interessati dai disagi.

AGGIORNAMENTO DELLE 19: I tecnici di Gruppo Cap hanno riparato il guasto che ha causato il disservizio; l’erogazione dell’acqua potabile sarà ristabilita progressivamente in tutte le vie interessate. Continua la distribuzione dei sacchetti di acqua per i cittadini nel parcheggio del supermercato Tigros, situato alla rotonda tra via Per Busto Arsizio (Legnano) e Via Binda (Castellanza).

"I tecnici hanno individuato il guasto e stanno provvedendo alla sostituzione del pezzo ammalorato si prevede la riattivazione del servizio nelle prossime due ore, l’erogazione riprenderà in maniera graduale" fa sapere Gruppo Cap, gestore del servizio idrico nella città metropolitana di Milano. Nel frattempo, dalle 17 e fino a necessità, saranno distribuiti ai cittadini sacchetti di acqua potabile nel parcheggio del supermercato Tigros, situato alla rotonda tra via Per Busto Arsizio (comune di Legnano) e via Binda (comune di Castellanza).

Disagi sia a Legnano che a Castellanza

Le zone interessate da interruzione sono: corso Matteotti (tratto da via Cantoni a rotatoria SS 33 del Sempione/via per Busto Arsizio) e via Dandolo a Castellanza e via Per Castellanza a Legnano. L'erogazione dell'acqua potabile è stata interrotta a causa di lavori stradali effettuati da terzi in via Binda a Castellanza. Gruppo Cap è intervenuto tempestivamente e sin dalle 13 ha sul posto le squadre di emergenza per il ripristino del servizio.

Nella foto di copertina: il camion del Gruppo Cap per la distribuzione dei sacchetti di acqua potabile ai cittadini interessati dall'interruzione del servizio