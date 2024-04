Guardie zoofile in azione a Legnano: centinaia di animali controllati

Controlli a tappeto su tutto il territorio di Legnano da parte delle Guardie zoofile: controllati i cani, gli animali lasciati in libertà nei parchi e i padroni.

Guardie zoofile in azione a Legnano

Nei primi tre mesi del 2024 a Legnano sono stati effettuati oltre 20 controlli mediante apposito lettore del microchip, sull’animale oggetto dell’accertamento al fine di accertare la presenza del trasponder e successivamente la verifica dei dati corretti in anagrafe canina con territorio di ATS di competenza ed il nominativo del proprietario/conduttore dell'animale che viene identificato durante il controllo.

Alcuni dei controlli sono specificatamente svolti sui cani che presentano il taglio delle orecchie e della coda, questo permette di conoscere il motivo per il quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico, al momento i cani controllati provenivano da rifugi dove erano stati salvati in quanto sequestrati per maltrattamenti.

"Abbiamo effettuato oltre 50 sopralluoghi in diversi giorni e in diverse ore presso il parco Castello anche in alcune giornate di sabato pomeriggio o domenica mattina, considerata l’affluenza di persone con al seguito il proprio cane".

Cibo non adatto e animali portati via

Anche il cibo non adatto a oche, anatre e altri animali selvatici all’interno del parco castello è molto diminuito e mediante la corretta informazione ai cittadini da parte di alcuni volontari del parco il fenomeno è ridimensionato.

Sono state diverse le attività di controllo presso le aree per cani del territorio legnanese, con riferimento alle buche scavate dagli animali e agli escrementi presenti nelle medesime, informando gli avventori che in area cani alcune regole da rispettare sono fondamentali, in quanto è un posto creato per socializzare tra le specie diverse ma la costante vigilanza dei proprietari sul proprio animale non deve mai venire meno, inoltre che è buona regola non sostare a lungo nell’area cani, in quanto alcuni cani non vanno d’accordo tra di loro e ovviamente anche questi ultimi hanno la necessità di poter correre liberamente in sicurezza.

Sono attenzionati i giardini pubblici dove sono collocati giochi per bambini, ricordando che in tali posti i cani NON hanno libero accesso e pertanto se del caso si provvede a richiamare il proprietario del cane al rispetto di tale norma.

E’ stata effettuata denuncia da parte nostra all’ufficiale di P.G. della polizia Locale a gennaio, in quanto sono stati asportati da ignoti, alcuni pesci anche di pregio presso il laghetto del parco castello.

La mancata raccolta delle deiezioni

Alcuni cittadini lamentano la maleducazione da parte di qualche proprietario di cane per la mancata raccolta delle deiezioni canine su marciapiedi o piccole aiuole, a tal proposito abbiamo fermato oltre 100 persone con al seguito un cane, sia di piccola che di grande taglia, sulle pubbliche vie, alle quali è stato chiesto di mostrare gli strumenti necessari per la raccolta delle feci, in pochi casi chi conduceva il cane non aveva con se, nè gli appositi sacchetti o la paletta, a queste persone è stato spiegato il motivo del controllo e sono state diffidate verbalmente ad adempiere alla normativa che obbliga quando si esce dalla proprietà privata e si accede in luogo pubblico o aperto al pubblico di avere con sè almeno 1/2 sacchettini predisposti o la paletta con sacchetto. Inoltre il mancato asporto delle deiezioni ed il collocamento successivo nei cestini prevede una sanzione da 60 a 400 euro.