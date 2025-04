Dal 1 aprile 2025, le guardie giurate della società SICURITALIA SpA hanno iniziato il servizio di sorveglianza dinamica lungo tutte le aree limitrofe di via Sempione a Pero.

Guardie private per garantire la sicurezza al parco di Via Sempione

Le guardie hanno compiti di osservazione e acquisizione di elementi di particolare utilità per le Forze di Polizia del territorio; il servizio comprende passaggi appiedati per effettuare la chiusura del Parco di via Sempione negli orari indicati nei cartelli informativi: nella stagione primavera-estate il parco rimarrà chiuso dalle 22:00 alle 8:00.

Il Comune di Pero e l'Istituto di Vigilanza, nella cornice della sicurezza sussidiaria e complementare concordata tra il Ministero dell'Interno, le Forze di Polizia, l'ANCI e gli Istituti di Vigilanza privati a partire dal 2022, si uniscono per garantire un monitoraggio continuo delle condizioni di pubblica sicurezza e la costruzione di una condivisa strategia di prevenzione e contrasto a fenomeni di delittuosità e di degrado urbano.

Il commento del sindaco Abbate

Il Sindaco Antonino Abbate ha commentato: