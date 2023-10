Greta Maietta è una promessa del violino

A soli 12 anni è una promessa del violino a livello internazionale e nei giorni scorsi ha ottenuto un riconoscimento di successo classificandosi al primo posto del concorso «Middle junior» al «Caneres, International Music Competition» di Vienna.

Una grande passione per la musica

Stiamo parlano di Greta Maietta, di Rho, studentessa dell’istituto musicale Rusconi sotto la guida del del maestro Uri Chameides. Dodici anni, iscritta alla seconda media della scuola San Carlo di via De Amicis, Greta ha una grande passione per la musica: oltre al violino, che studia da quando aveva 5 anni, sempre sotto la guida del maestro Uri Chameides dell’istituto Rusconi, nei giorni scorsi ha iniziato anche le lezioni di pianoforte oltre a partecipare, ormai da qualche anno al coro della scuola. «Fino allo scorso anno ho fatto atletica e piscina - racconta la ragazzina - Ma la passione per la musica è veramente tanta».

Il 23 dicembre si esibirà, insieme a un altro allievo dell’istituto Rusconi, al nuovo teatro De Silva

Una passione che ha visto Greta, nonostante la giovane età, girare il mondo per partecipare a concorsi ed esibizioni. «Un mese fa ero in Israele a Tel Aviv insieme al mio maestro e a un gruppo di allievi per effettuare un esame in Conservatorio». Una ragazzina sveglia, con una grande voglia di imparare e che il 23 dicembre si esibirà, insieme a un altro allievo dell’istituto Rusconi, al nuovo teatro De Silva di via Castelli Fiorenza. «Ci esibiremo con gli Archi del Rusconi diretti dal maestro Piercarlo Sacco - spiega la giovanissima rhodense - Sarà una serata emozionante nel corso della quale suoneremo musiche di Johann Sebastian Bach».