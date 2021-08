Green Pass: il Cafè Gourmand sospende le consumazioni all'interno

Green Pass, il Cafè Gourmand di Busto Garolfo ha deciso di effettuare solo il servizio all'esterno e al banco: ecco perché.

Green Pass: la decisione del Cafè Gourmand di Busto Garolfo

La decisione è stata presa nel pomeriggio di ieri, sabato 7 agosto 2021, ma di fatto parte da stamattina, domenica 8 agosto: i titolari e lo staff del Cafè Gourmand di Busto Garolfo hanno sospeso momentaneamente le consumazioni all'interno del locale, lasciando quindi il servizio solo all'esterno e al banco. Scrivono infatti nell'annuncio:

"Cafe’ Gourmand informa i gentili clienti che sospenderemo momentaneamente le consumazioni all'interno del bar (quindi il servizio è valido solo all’esterno e al banco).

Riteniamo che la situazione sanitaria dei nostri clienti sia una questione privata e di libera scelta.

La nostra è una decisione di principio: non abbiamo mai discriminato nessuno e mai lo faremo,non abbiamo intenzione di trovarci nel ruolo di controllare i documenti personali.

Il nostro rimane un luogo di socialità aperto a tutti".

"Siamo un locale impostato sulla famiglia e sullo stare insieme"

Hanno poi raccontato dal locale bustese:

"Noi siamo un bar impostato sulla socialità e sulla famiglia; i nostri clienti arrivano per passare del tempo insieme. Avevamo già iniziato a pensare di sospendere in via momentanea il servizio all'interno già prima del 6 agosto, ma abbiamo deciso di vedere in termini di organizzazione cosa comportasse il dover chiedere a tutti i clienti il Green Pass per entrare. In realtà si è rivelato molto complesso, sia per nostra organizzazione e gestione del servizio sia dover spiegare a ogni cliente la situazione. Inoltre è davvero brutto vedere le famiglie dividersi... e per noi il servizio diventa ingestibile. Ne va anche della qualità del lavoro. Venire al bar deve essere un piacere, per questo abbiamo scelto di garantire il servizio solo all'esterno e al banco".