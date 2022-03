Grazie a "Forestami" seimila nuovi alberi in arrivo

Verranno piantate 5.873 piante sul territorio di Lainate nei prossimi mesi grazie all'adesione al progetto Forestami della Città Metropolitana di Milano.

Nell’ambito dell’azione Verde Anch’io volta a implementare il patrimonio verde cittadino, l’Amministrazione comunale di Lainate aderisce a Forestami, il progetto di forestazione urbana* che ha l’obiettivo di incrementare il capitale naturale e piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

Il grande progetto di riqualifica del verde e di piantagione sul territorio di Lainate prevede la messa a dimora di un totale di 5.873 piante su 34.722 mq complessivi nelle zone cittadine e periferiche che costeggiano il torrente Lura.

“Oggi abbiamo messo a dimora un altro piccolo bosco - dichiara il sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro - Un nuovo tassello che va ad incrementare il nostro piano di riqualificazione e rimboschimento diffuso in tutta la città. Piantare alberi non significa solo migliorare la qualità del verde dal punto di vista paesaggistico, ma mettere in atto interventi che consentono di contenere l’inquinamento atmosferico, abbassare la temperatura, ridurre il rumore, tutelare la biodiversità. Per contrastare il dissesto geologico, gestire al meglio le acque… Insomma, piantare alberi rappresenta un modo importante per affrontare la sfida climatica”.