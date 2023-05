Gratteri cittadino onorario di Albairate

Dopo Trezzano sul Naviglio e Abbiategrasso, ormai due anni fa, tocca ad Albairate e Corsico. Il magistrato Nicola Gratteri torna nei comuni della provincia di Milano in occasione della settimana della legalità.

Ad Albairate, nella mattinata di lunedì 15 maggio 2023, erano presenti molti dei sindaci del territorio insieme alla giunta di Flavio Crivellin, che ha fatto accogliere Nicola Gratteri dai ragazzi delle scuole medie di Albairate.

L’intervento di Gratteri, subito dopo aver ricevuto il documento che ne attesta la cittadinanza onoraria ad Albairate, ha riguardato in primo luogo il cambiamento di atteggiamento delle mafie nel momento in cui cercano di penetrare un territorio con le loro attività criminali.

"I mafiosi negli ultimi decenni sono molto cambiati, sono apparentemente sempre meno violenti perché hanno molti fondi e riescono così a corrompere pubblici amministratori e pubblici dipendenti - ha spiegato Gratteri - Cercano con i soldi di convincere un funzionario a mettere una firma dove non dovrebbe metterla, in questo modo evitano di sparare, quindi evitano di far rumore, passano sotto traccia e l'opinione pubblica, la gente, pensa che un territorio sia immune dalle mafie. Questo è un grave errore che non dobbiamo commettere perché non bisogna sottovalutare il fatto che invece la realtà è mutata”.