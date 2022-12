Grande successo per l'iniziativa "Magenta incontra lavoro" curata nel corso della giornata di ieri, lunedì 19 dicembre da Eurolavoro - Afol Ovest Milano/Centro per l’Impiego di Magenta in stretta collaborazione con la rete delle Agenzie per il Lavoro, gli Enti di formazione del territorio e il Comune. La cittadinanza ha risposto in maniera positiva alla giornata e ha avuto la possibilità di toccare con mano e conoscere i diversi servizi del Centro per l’Impiego e le numerose realtà del mondo lavoro presenti sul territorio del Magentino e dell’Abbiatense, con un particolare focus agli Enti di Formazione.

Grande successo per "Magenta incontra lavoro"

All'interno della sala consigliare cittadina si è creato un momento di incontro per aiutare chi è in cerca di lavoro, offrendo loro un aiuto per la stesura del curriculum e la presentazione dei corsi di formazione presenti sul territorio. Un momento rivolto ai cittadini in cerca di occupazione, alle persone iscritte alle categorie protette (L. 68), ai percettori di Reddito di Cittadinanza e a tutte le aziende del Magentino - Abbiatense, alla presenza dei delegati di Città Metropolitana e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale magentini. In particolare a rappresentare le istituzioni territoriali, hanno presenziato la Consigliera delegata al Lavoro e alle Politiche Sociali, Diana Alessandra De Marchi, il Direttore delle Politiche del Lavoro Federico Ottolenghi e Giampiero Chiodini Assessore del Comune di Magenta con delega al Lavoro.

Il fine dell'iniziativa

L'obiettivo dell’incontro è stato quello di mettere in comunicazione in presenza persone in cerca di lavoro e le organizzazioni che si occupano di lavoro e formazione professionalizzante presenti sul territorio. Durante la giornata, operatori esperti di ricollocazione, formazione, incontro domanda/offerta e servizi all’impiego, sono stati a disposizione della cittadinanza per colloqui conoscitivi, consigli sulla stesura di un CV efficace, presentazione dei corsi di formazione, inserimento nel programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori).

In totale nel corso della giornata sono 61 i cittadini che hanno preso parte all’evento presentando il loro curriculum, che sono stati colloquiati dalle agenzie per il lavoro o che hanno ricevuto informazioni specifiche su corsi dagli enti di formazione.