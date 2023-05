Grande successo per la seconda edizione di School of Startup

Entusiasmo e tanta emozione hanno invaso il Centro Civico di Arese dove sabato 6 Maggio si è conclusa la seconda edizione del progetto “School of startup”.

La seconda edizione di Shool of Startup

School of Startup è un progetto organizzato da FAWLTS in collaborazione con il Comune di Arese, che ha l’obiettivo di equipaggiare gli studenti e studentesse con le nozioni chiave per sviluppare e testare un’idea imprenditoriale, insegnando concretamente le basi del business management.

Dopo mesi di workshop e incontri dedicati, gli studenti e studentesse partecipanti di III e IV superiore hanno presentato le loro idee imprenditoriali alla cittadinanza aresina e alla giuria composta da membri delle più importanti realtà del mondo imprenditoriale.

Coordinati da Federica Sgarzi (Head of School of Startup e Board Member di FAWLTS) e tutto il team di FAWLTS Arese, 25 studentesse e studenti partecipanti hanno mostrato grande entusiasmo e impegno all’iniziativa, a dimostrazione che investire sui giovani è la soluzione per poter affrontare un futuro migliore.

Ecco chi ha trionfato

La competizione è stata agguerrita, ma alla fine solo una start up ha trionfato. I ragazzi di SoldBy hanno conquistato la giuria grazie ad un lavoro costante ed un’emozionante presentazione. Al secondo posto G&A, una startup tutta al femminile. Menzione d’onore anche alle altre startup in gara: Ton of Fun, S.A.F.E, Ergon. FAWLTS “From Alumni With Love To Students” è un’associazione senza scopo di lucro che nasce con l’obiettivo di avvicinare la scuola al mondo del lavoro, aiutando studentesse e studenti del triennio ad ampliare lo spettro delle possibili professioni esistenti e di approfondirne le dinamiche.

L’associazione ambisce aiutare gli studenti a capire cosa vogliono fare da grandi e acquisire competenze chiave per il loro futuro, elementi che possono ridurre l’altissima incidenza dei NEET (not in education, employment or training) presenti nel territorio nazionale nella fascia tra 20 e 34 anni.