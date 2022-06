Grande successo per la prima data della rassegna “La Festa della Filosofia” a Arese.

La Festa della Filosofia è organizzata da AlboVersorio, Casa editrice e Associazione culturale di Senago che dal 2003 promuove progetti culturali poliedrici, con particolare interesse verso il mondo della filosofia. Dal 2010, La Festa della Filosofia è una rassegna che realizza un programma ricco di eventi itineranti, che vedono la partecipazione libera di un vasto pubblico e l’intervento di alcuni tra i più noti intellettuali e filosofi italiani. La nuova edizione della rassegna filosofica, che si svolgerà per tutto il periodo estivo, coinvolgerà undici comuni tra il nord-ovest milanese, il varesotto e la Brianza e ogni incontro sarà dedicato al tema centrale “Il tempo”.

Nell’incontro di giovedì scorso, 9 luglio, Alessandra Micol Caprioli con sapienza e semplicità ha illustrato il tema “L’Europa e le vie della pace”.

Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 19 giugno alle 18 con Ilaria Gaspari e “Il tempo della felicità: l’eterna ricerca dell’uomo”.