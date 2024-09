Buona riuscita per l'evento "ad occhi chiusi" organizzato dalla Croce rossa italiana a Legnano, per sensibilizzare i cittadini e far capire come si svolge una normale giornata per una persona non vedente.

Grande successo per la manifestazione "Ad occhi chiusi"

Il Comitato di Legnano della Croce Rossa Italiana è lieto di annunciare la buona riuscita del progetto "Ad occhi chiusi", un'iniziativa di sensibilizzazione organizzata assieme all’associazione UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti).

L’evento, che si è tenuto sabato 28 settembre a partire dalle ore 15.00, ha avuto l’obiettivo di far comprendere ai partecipanti come potrebbe essere una semplice passeggiata per una persona cieca in un normale pomeriggio autunnale.

Grazie a un percorso immersivo appositamente organizzato, i partecipanti hanno potuto affrontare questa esperienza bendati, accompagnati dai volontari della CRI – Legnano e UICI e scoprire quanto i sensi alternativi alla vista siano fondamentali per svolgere attività comuni.

Le quattro tappe del percorso

Il percorso si è articolato in quattro tappe, ognuna dedicata a un senso: olfatto, udito, gusto e tatto. Ogni stand proponeva attività pensate per stimolare e valorizzare i singoli sensi:

1. Olfatto: presso la Sala Ratti, i partecipanti hanno annusato diverse essenze e cercato di riconoscerle, grazie alla collaborazione dell'esercizio commerciale "Angolo delle Erbe".

2. Gusto: presso il negozio "L’intollerante", è stato proposto un assaggio di alimenti, con il compito di riconoscerne sapori e consistenze.

3. Tatto: nello stand allestito dal negozio "Quetzal", i partecipanti hanno toccato vari tessuti e oggetti, esplorando nuove sensazioni tattili.

4. Udito: di nuovo nella Sala Ratti, i partecipanti hanno ascoltato una serie di suoni, accuratamente selezionati dai volontari della Croce Rossa, per stimolare la percezione uditiva.

Ogni attività completata con successo veniva contrassegnata da un bollino su una speciale scheda consegnata ai partecipanti, che hanno potuto portarla a casa come ricordo dell'esperienza.

La partecipazione anche del sindaco Radice

L'iniziativa, che ha visto la partecipazione anche del Sindaco di Legnano Lorenzo Radice e dell’Assessora al benessere e sicurezza sociale Anna Pavan, ha coinvolto cittadini di ogni età, offrendo una preziosa occasione di riflessione e consapevolezza su come la vita quotidiana possa essere vissuta da chi non ha il dono della vista.

Un ringraziamento speciale va agli esercizi commerciali "Angolo delle Erbe", "L’intollerante" e "Quetzal" per il loro generoso supporto, e a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.

Croce Rossa – Comitato di Legnano e UICI sperano che esperienze come "Ad occhi chiusi" possano continuare a ispirare e a promuovere una maggiore comprensione e inclusione nella nostra comunità.