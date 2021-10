lainate

Grande successo per la Giornata del Verde Pulito andata in scena domenica 10 ottobre.

Finalmente ci sono riusciti: dopo due domeniche di pioggia, lo scorso fine settimana il sole ha permesso di fare un po' di pulizia a Lainate. In tanti hanno partecipato nella mattina di domenica 10 ottobre alla Giornata del Verde Pulito e hanno raccolto molti rifiuti nel Parco Lura.

La Giornata del Verde Pulito era nata nel 1987, su iniziativa di un gruppo di 18 comuni della Brianza con la collaborazione di associazioni ambientaliste e sportive, e successivamente ha coinvolto annualmente comuni grandi e piccoli della nostra regione che si impegnano in azioni dirette a ripulire aree verdi, boschi, sponde di laghi, fiumi e torrenti. La Giornata del Verde pulito rappresenta anche un momento importante nell’ambito della educazione ambientale, perché aiuta a far crescere nei giovani quel senso di responsabilità e appartenenza che porta ad attivarsi in prima persona nella difesa del bene comune.