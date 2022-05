lainate

Promossa dal Parco del Lura in collaborazione con il Comune di Lainate

Grande successo per la Giornata del Verde pulito a Lainate.

Domenica Giornata del Verde pulito promossa dal Parco del Lura in collaborazione con il Comune di Lainate, nell’area attorno al mercato di Granci-Pagliera-Barbaiana, nel parco delle frazioni.

Erano presenti una quindicina di volontari, insieme agli assessori all’Ecologia Maurizio Lui e ai Lavori Pubblici Natalino Zannini.

Tra loro anche un gruppo di cittadini ‘Osservatori del verde’ che, anche in autonomia si dedicano a tenere pulite alcune zona della città.

Circa 25 i sacchi di rifiuti raccolti tra cui spiccavano un fornetto microonde, alcuni pannelli di mobili, bottiglie e pure una fornitura di vasetti di pesce sciroppate.

Entusiasmo e soddisfazione da parte dei volontari che auspicano un allargamento del gruppo per le prossime edizioni, soprattutto ai più piccoli. “Ringrazio chi ancora una volta chi ha dato la propria disponibilità per restituire dignità e pulizia a luoghi che in tanti frequentiamo nel nostro tempo libero – commenta l’assessore LUI – Questo ‘raccolto’ ci segnala che la strada dell’educazione civica e rispetto dell’ambiente è ancora lunga… ma non desistiamo. Anzi, allarghiamo l’invito alle prossime iniziative. Più siamo, più rendiamo bella la nostra città”.