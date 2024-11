Grande successo per la "Festa dell’Agricoltura" a Cisliano

Rinviata per il maltempo la scorsa settima, domenica la Festa dell’Agricoltura a Cisliano è stata bacia da un sole primaverile. Massiccia la presenza dei visitatori.

Protagonista la tradizione

Anche quest'anno la Festa dell'Agricoltura organizzata dalla Pro Loco Cisliano con il patrocinio del Comune ha riunito tantissime persone in piazza San Giovanni per celebrare le tradizioni agricole del territorio.

“Un grande ringraziamento ai volontari della Pro Loco per l'organizzazione di questa bellissima giornata, agli agricoltori di Cisliano per la sempre eccezionale disponibilità e presenza e agli altri espositori per aver contribuito alla riuscita dell'evento” fa sapere soddisfatta l’Amministrazione.

Una giornata ricca di eventi, un momento per consolidare il legale con il territorio e la tradizione agricola. Erano esposti trattori e macchine agricole, benedetti al termine della Santa Messa, il sole e la temperatura mite hanno agevolato il pranzo in piazza e nel pomeriggio tante attività didattiche per i bimbi con giochi in legno di una volta, giro gratuito sul pony e con la possibilità di vedere da vicino gli animali da fattoria. Durante la giornata non sono mancate musica, pop corn, zucchero filato e vin brulé.