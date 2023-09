Torna la Cuccagna lungo il Naviglio a Robecco, e torna in occasione della patronale del paese. Un evento storico che da sempre vede protagonisti i ragazzi che compiono diciotto anni a sfidarsi in equilibrio sopra un palo per afferrare la bandiera affissa all’estremità. Questa volta però, complice a sospensione causa Covid, si sta andando a recuperare le edizioni perse e a sfidarsi sono state le leve del 2002 e 2003.

Grande successo per il ritorno della Cuccagna

Erano centinaia nel weekend le persone tra via Ripa Naviglio, sul vecchio ponte degli scalini e di fronte al Palazzo Archinto per assistere all’evento. Uno spettacolo in tutti i sensi con tifo per tutti e tantissime risate. La bandierina è anche finita nel Naviglio ed è stata riappesa con l’intervento dei vigili del fuoco. Tifo da stadio per Ivan Valenti, l’organizzatore storico della manifestazione, premiato dall’amministrazione comunale per gli anni passati ad aiutare i giovani a realizzare la cuccagna.

E’ lo stesso Valenti a raccontare:

«La Cuccagna viene fatta da parecchi anni, io sono una delle persone che la porta avanti come tradizione. La organizzano i ragazzi della leva che compiono 18 anni con il mio aiuto, dato che le faccio tanti anni. La sfida consiste nell'andare sul palo ingrassato lungo il Naviglio e prendere la bandiera. Per farlo bisogna essere in grado di camminare sul palo e mantenere l'equilibrio. Io non l'ho mai vinta, ma sono uno dei pochi che riesce facilmente ad arrivare più o meno in fondo in equilibrio».

Le parole del sindaco Barni

A premiare Valenti il primo cittadino di Robecco sul Naviglio Fortunata Barni.