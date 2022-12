Grande successo per il concerto "Note di Natale" nella Sala della Musica di Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate.

Spirito natalizio, energia e serenità hanno caratterizzato il concerto di Natale "Note di Natale" di sabato 17 dicembre, a cui ha assistito il numerosissimo pubblico presente nella Sala della Musica di Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate.

A presentare la serata, che è uno dei numerosi eventi culturali collaterali alla XV edizione della Mostra dei Presepi, quest’anno dedicata alla figura di san Francesco, Viviana Croci dell’Associazione Italiana Amici del Presepio sede Milano-Lainate.

“Questo concerto di musiche di Natale si riallaccia alla mostra dei presepi che è presente nelle sale del Settecento di Villa Litta fino all’8 gennaio – ha esordito Viviana Croci – Insieme con la mostra c’è una serie di eventi musicali e corali assolutamente da non perdere. Questa sera abbiamo questo grande evento che è una collaborazione bellissima che dura ormai da quattordici anni con l’Accademia Dimensione Musica del maestro Daniela Tinelli. Un ringraziamento particolare anche ai suoi allievi e ai suoi maestri”.

Presente alla serata anche la vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lainate Danila Maddonini.

“Ringraziamo i Maestri Anita Camarella & Davide Facchini e Alessandra Angela Notarnicola per la preparazione degli allievi e la collaborazione durante l'evento, gli allievi dell'Accademia per esserci sempre con tanto entusiasmo, i nostri insostituibili fonici Denis Buratto e Diego Nebuloni, e il pubblico che ci accompagna con il consueto calore – hanno detto gli organizzatori - E non possiamo dimenticare Viviana Croci che "racconta" la nostra musica, gli amici presepisti dell'associazione amici del Presepe sede Milano-Lainate che ci offrono ospitalità nel loro palinsesto legato alla magnifica Mostra dei Presepi e il Comune di Lainate che sempre offre una splendida cornice.