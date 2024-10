Grande successo per “Gagian in Festa”

La kermesse" Gagian in Festa" , attesa festa patronale d'autunno, si è svolta nel fine settimana in un'atmosfera perfettamente ottobrina, abbellita dalle foglie cadute.

Street food ed esposizione Ferrari

A Gaggiano un clima forse non caldissimo che però non ha impedito lo svolgimento degli eventi del fine settimana, che si sono svolti quasi interamente all'aperto. Sempre presenti, sia nella giornata di sabato che di domenica, i trucks dello Street Food Festival, amatissimi e sempre affollati. A dare un tocco di eleganza, l'esposizione di Ferrari e Vespe d'epoca (a cura anche quest'anno della Scuderia Ferrari di S. Martino di Bareggio), che hanno tinto di rosso fiammante la piazza della Chiesa proprio nella mattina di domenica.

Sport e musica

Sempre di domenica, le strade del centro sono state rallegrate dalla musica del Corpo Musicale Gaggiano 1854, oltre che esibizioni di ginnastica artistica, danza, balli country e caraibici e karate a cura di maestri e allievi delle tante e valide associazioni sportive del territorio (KSE, Twirling Gaggiano, Ricordi Music School e Mizu Tamashii Dojo).

E per finire in bellezza, un aperitivo in via Roma, chiusa al traffico per l'occasione, in modo da lasciare la scena a ristoranti, negozi e performance (tra cui un'esibizione del FavolaFolle Team).

Presenti in piazza Daccò e in piazza Italia, come sempre, i banchetti delle associazioni e degli hobbisti. Tante anche le attività collaterali offerte alla cittadinanza: la visita guidata gratuita alle corti storiche offerta dall'associazione Il Rachinaldo, i podcast per tutti di Radio SP30 e la processione lungo il naviglio organizzata dalla Comunità Pastorale. Ottima, come sempre, l’affluenza.

Un week end tutto da gustare prima di immergerci nella stagione fredda, mangiando lungo il Naviglio, ascoltando dell’ottima musica, acquistando dalle bancarelle di hobbisti disseminati in paese, un giro turistico negli storici cortili e tanto altro.