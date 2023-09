Grande successo al Festival dello Sport di Arese nel weekend del 9 e 10 settembre.

Un weekend intenso quello appena trascorso in piazza dello Sport 6, al centro sportivo SG Sport per il Festival dello Sport.

Una due giorni di eventi, esibizioni, tornei, concerti e spettacoli. Due giornate con un calendario ricco che parte dalla colazione fino ad arrivare all’aperitivo.

“Io sono orgoglioso, da aresino, del nostro centro sportivo. Io sono orgoglioso, da iscritto, di quanto fa SG. Sport - ha detto il sindaco Luca Nuvoli - Io sono orgoglioso, da Sindaco, di quanto facciamo e faremo per lo sport ad Arese. Lo sappiamo. Tanto c’è da migliorare e tanto faremo ma solo da una proficua collaborazione tra chi fa sport e l’amministrazione del Comune di Arese che potremo fare grandi cose. Un in bocca al lupo a tutti gli atleti e agli allenatori per questo inizio di stagione. Non dimenticatevi che in questo mese ci saranno tante iniziative sportive sul territorio. Seguitele”

Insieme al primo cittadino Luca Nuvoli e ai tanti cittadini accorsi per divertirsi, anche l’assessore alle politiche sportive e centro sportivo, Andrea Antolini: “Grazie a SG. Sport per questo bel weekend di sport e attività fisiche, conclusosi oggi in bellezza, con le premiazioni alle squadre che si sono distinte nella scorsa stagione sportiva. Un augurio a tutti i bambini e ragazzi, affinché anche la prossima stagione sia indimenticabile!”.

“Ha registrato numeri straordinari - fanno sapere da SgSport - Grande successo di tutte le discipline e caloroso apprezzamento per le novità della nuova stagione 2023/2024. Grazie per chi è passato a trovarci. Si preannuncia un anno straordinario!”