Grande partecipazione alla conferenza sulle Foibe con un testimone d'eccezione

Insieme per ricordare. Si è tenuta ieri, venerdì 7 febbraio, al Centro culturale San Magno di Legnano la conferenza organizzata dalla sezione Lombardia dell'Associazione nazionale «Nastro verde» – Decorati di Medaglia d’oro Mauriziana, in occasione dell’imminente ricorrenza del Giorno del Ricordo, solennità civile del 10 febbraio istituita per conservare e rinnovare la memoria di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli italiani istriani, fiumani e dalmati.

Il testimone

La conferenza, alla quale hanno partecipato numerose persone, preceduta dal saluto della presidente del Centro culturale Mariateresa Padoan, dall'esecuzione dall’inno nazionale e dalla presentazione dell’oratore a cura del presidente dell'Associazione «Nastro verde» Gianni Degaudenz, è stata tenuta da Piero Tarticchio, nato nel 1936 a Gallesano, in Istria, da dove è stato costretto all’esodo nel 1947 dai partigiani comunisti del Maresciallo Tito che uccisero e gettarono nelle foibe sette suoi parenti tra i quali il padre e lo zio, don Angelo Tarticchio.

Piero Tarticchio, grafico, pittore, scrittore e giornalista, presidente del Centro culturale «Giuliano Dalmata» già direttore del periodico L’Arena di Pola, è autore di numerose pubblicazioni e le sue opere sono esposte e figurano in musei, circoli culturali, biblioteche, collezioni pubbliche e private di tutto il mondo. E’ l’autore del Monumento alle Foibe e all’esodo posizionato in piazza della Repubblica a Milano. Nel 2022 il Comune di Milano gli ha conferito l’Ambrogino d’Oro, la più alta onorificenza pubblica meneghina.

La conferenza

La conferenza avente per titolo «Le Foibe – Rivivere il passato per non dimenticare» si è sviluppata sulla base dei ricordi personali dell’oratore seguendo la traccia di un suo libro. Al termine dell’ intervento è stato consegnato a Tarticchio l’attestato e la tessera di «Socio ad honorem» dell’Associazione nazionale «Nastro Verde» concessagli dal presidente nazionale Ammiraglio di Divisione Francesco Maria de Biase, unitamente alla Campana del Giubileo, riproduzione in miniatura della campana ufficiale del Giubileo della speranza 2025. A seguire, in memoria di don Angelo Tarticchio, è stata consegnata a monsignor Angerlo Cairati la somma di 500 euro, elargita dalla sezione Lombardia dell'Associazione, quale obolo per l’acquisto di «un mattone» per il restauro della chiesa di Sant’Ambrogio di Legnano.

La celebrazione

Il prossimo appuntamento è per lunedì 10 febbraio in occasione di una messa che sarà celebrata da monsignor Cairati nella Basilica di San Magno, alla quale sono state invitate tutte le autorità civili e militari della città, nonché gli appartenenti alle Associazioni combattentistiche e d’arma, invito esteso anche alla cittadinanza.