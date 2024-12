Grande festa per lo sport abbiatense all’Annunciata

Abbiategrasso si prepara a festeggiare i propri atleti con una serata a loro dedicata che si terrà presso l’ex Convento dell’Annunciata venerdì 6 dicembre 2024, alle 21. L’evento, organizzato dalla Consulta dello Sport, sarà l’occasione per dare il giusto merito alle associazioni sportive e agli atleti abbiatensi che si sono distinti durante la stagione sportiva 2023-2024. L’appuntamento vedrà anche la partecipazione di Gianni Merlo, giornalista sportivo tra i più noti e dal 2005 Presidente dell’AIPS (Associazione Internazionale Stampa Sportiva), che si unirà alla comunità sportiva locale per celebrare i successi raggiunti nell’ultima stagione.

Nel corso della serata verranno premiati oltre 60 atleti, tra i quali si annoverano sia giovani promesse, sia atleti di lungo corso, rappresentanti di diverse discipline. Con i loro risultati raggiunti nel corso dell’anno, dimostrano quanto la nostra realtà sportiva locale risulti viva e vincente.

“Durante i grandi eventi sportivi ci accorgiamo di come lo sport rappresenti una scuola di vita per i giovani, trasmettendo valori fondamentali come disciplina, rispetto e spirito di squadra e contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili – commenta l’assessore allo Sport e vicesindaco Beatrice Poggi nell’invitare la cittadinanza - A monte c’è però un lavoro costante fatto di sacrificio e abnegazione da parte di chi favorisce le condizioni perché le nuove leve possano crescere nello sport. Riconoscere il merito di coloro che si distinguono nelle competizioni sportive non è solo un atto di celebrazione, ma un gesto simbolico che esprime l’apprezzamento della comunità per il loro esempio di dedizione e integrità”.