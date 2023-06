Grande festa per don Riccardo Bombelli e don Matteo Lozza

Don Riccardo Bombelli e don Matteo Lozza: festa a San Vittore Olona e Cerro Maggiore.

Riccardo Bombelli e Matteo Lozza sono ora sacerdoti

Due paesi in festa per due giovani che sono diventati sacerdoti: si tratta di Riccardo Bombelli, di San Vittore Olona, e di Matteo Lozza, di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore). Entrambi sono stati ordinati sacerdoti sabato 10 giugno 2023 nel Duomo di Milano dall'Arcivescovo Mario Delpini. Bombelli ha 24 anni e in paese è conosciuto per essere stato animatore in oratorio: in quest'ultimo periodo è stato attivo come diacono nella Parrocchia di Albairate e Cassinetta di Lugagnano; Lozza, che di anni ne ha 29, è un volto noto di Cantalupo dove è stato animatore, chierichetto nonchè attivo nel Gruppo Legnano 1 e come diacono arriva dalla parrocchia di Corbetta (ha avuto anche un'esperienza politica, come capogruppo con l'allora sindaco Teresina Rossetti).

I due paesi in festa

San Vittore Olona e Cantalupo, ieri, domenica 11 giugno 2023, hanno vissuto una grande festa: quella nella quale i due novelli preti sono stati accolti dai loro concittadini, sull'altare delle rispettive chiese parrocchiali hanno officiato la loro prima Messa e poi il classico taglio della torta; presenti agli eventi anche il sindaco sanvittorese Daniela Rossi e quello cerrese Nuccia Berra.