Grande festa alla RSA per i 100 anni di Alma Morelli

Grande festa alla RSA di Lainate per i 100 anni di Alma Morelli. Nata a Baranzate, vissuta a Terrazzano di Rho dove si era sposata nel ‘49, dal 2014 è ospite dalla casa di riposo di viale Marche.

Ieri mattina il sindaco Andrea Tagliaferro, insieme all’assessore ai servizi alla Persona Cecilia Scaldalai le hanno fatto visita a nome della comunità per questo traguardo speciale: “Con grande piacere portiamo gli auguri a una nostra concittadina acquisita che oggi festeggia questo compleanno importante”.

Con lei c’erano il figlio e la nuora, oltre la nipote Marika.

Dai suoi racconti e quelli dei familiari, Alma, ha attraversato le difficoltà della guerra, ma anche la rinascita del nostro Paese. Cresciuta con 5 sorelle e un fratello, si è subito data da fare. Entrata giovanissima nella fabbrica Moneta di Milano era riuscita a diventare capo magazziniere con ben 12 operai al suo servizio. Cosa non certo semplice per quei tempi. Oggi è minuta e seduta su una sedia a rotelle, ma quel cipiglio non lo ha per nulla abbandonato. A chi le chiede la ricetta di lunga vita semplicemente risponde: “Non lo so proprio, non avrei mai pensato di arrivare a 100 anni! Ringrazio il Signore che ha voluto così”.

Nel pomeriggio la festa è proseguita con gli altri ospiti della RSA.