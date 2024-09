Grande chiusura per l'"E...state a Vittuone" con la Maxentia Big Band

Il pubblico delle grandi occasioni accorso al concerto della Maxentia Big Band, sabato scorso al Parco Lincoln, ha suggellato il successo di “E…state a Vittuone 2024”, la rassegna di eventi organizzata dall’Amministrazione comunale che ha arricchito l’estate vittuonese, malgrado il maltempo che ha ostacolato alcuni appuntamenti, specialmente a fine giugno, e la scorsa settimana, quando ha messo in difficoltà lo svolgimento di “E…state Sport”.

Grande successo hanno ottenuto in particolare la Vittuone Summer Street Food e la Vittuone Summer Beer Fest, feste organizzate a fine luglio e a fine agosto il venerdì, sabato e domenica grazie all’apporto dell’Associazione Arte74.

“I tanti Vittuonesi che sono venuti al Parco Lincoln sia per le due ‘Summer Fest’ che per il concerto finale della Maxentia Big Band hanno confermato l’apprezzamento per questo tipo di iniziative estive, che naturalmente si rivolgono a pubblici in parte diversificati” commenta Anna Papetti, consigliere delegato a Cultura, Spettacolo, Tempo libero, Associazioni.