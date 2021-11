Gran maestro, la cerimonia d'investitura in basilica

Sabato 20 novembre

È la prima volta nella storia del Palio di Legnano che la celebrazione si tiene in San Magno invece che in Sant'Ambrogio.

Gran maestro del Palio di Legnano: sabato 20 novembre 2021 l'investitura religiosa.

Gran maestro, investitura religiosa in San Magno

La cerimonia si terrà alle 12 in San Magno, e non in Sant'Ambrogio come vorrebbe la tradizione: la chiesa "madre" del Collegio dei capitani e delle contrade infatti non può essere utilizzata perché oggetto di lavori di restauro. Il nuovo gran maestro Raffaele Bonito (nella foto di copertina) vivrà quindi la propria investitura nella basilica. A officiare la cerimonia, alla quale seguiranno il giuramento di fedeltà dei capitani e l'atto d'obbedienza al gran maestro, sarà il prevosto monsignor Angelo Cairati. La serata si chiuderà con un ricevimento in Famiglia Legnanese.